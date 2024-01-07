أكرم حسنى يوجه رسالة مؤثرة لوائل الدحدوح بعد استشهاد نجله

وجه الفنان أكرم حسنى رسالة مؤثرة إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد استشهاد نجله اليوم جراء قصف من قبل العدوان الإسرائيلي المجرم، كان يستهدف صحفيين فى خان يونس.

وعلق حسنى فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بصورة لوائل الدحدوح وبكلمات مؤثرة قائلاً "لا توجد كلمات توفى حقك وجهادك، ربنا يصبرك ويربط على قلبك".

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير على المنشور، وإنهالت التعليقات بكلمات العزاء، والدعاء للشعب الفلسطينى الشقيق بزوال الغمه، والنصر على الكيان الإسرائيلي المجرم فى القريب العاجل.

وقد استهدف الاحتلال الإسرائيلى سابقا عددا من أفراد عائلة الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته- في منزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى لاستشهادهم.

يذكر أنه فى وقت لاحق أصيب وائل الدحدوح بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية في ذراعه بخان يونس.