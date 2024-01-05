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الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع مواجهات بين الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة بيت ريما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وشبان فلسطينيين في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأوضحت مصادر فلسطينية في البلدة، لوكالة أنباء "وفا"، بأن تلك المواجهات اشتعلت بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة بقوة راجلة، والعديد من الآليات الإسرائيلية، كما قامت قوات الاحتلال بدوريات أمنية في البلدة، وجعلت وسط البلدة مركزًا لنشر قواتها.

وتستمر انتهاكات وعدوان القوات الإسرائيلية على أهل غزة، من اقتحامات للبلدان والمدن الفلسطينية  وغارات جوية ومدفعية في أماكن متفرقة في قطاع غزة.

 وأمس الخميس، نفذ الاحتلال غارات مكثفة ومتتالية على مدينة خان يونس ورفح وغزة والنصيرات والمغازي، فاستشهد، عشرات المواطنين الفلسطينيين في تلك العدوان.

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