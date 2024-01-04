ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة «لمحات من الهند»

أعمال طلابية فنية
أعمال طلابية فنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية “لمحات من الهند”، للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

ونظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 26/11/2023 حتى 17/12/2023، تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

تأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وقامت لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.
 

الثقافة المصرية التربية الفنية لمحات من الهند وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الفائزين