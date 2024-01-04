ننشر أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة «لمحات من الهند»

أعلن مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية “لمحات من الهند”، للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

ونظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 26/11/2023 حتى 17/12/2023، تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

تأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وقامت لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.

