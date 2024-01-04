انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر وانتشال جثتين.. صور

انتشلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثتي عاملين من أسفل مبني تحت الإنشاء انهار منذ قليل بالكيلو 28 بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانهيار مبني تحت الإنشاء بالكيلو 28 بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري وجري فرض كردون أمني بمحيط المبني المنهار وتمكنت القوات من انتشال جثتي كلا من "أحمد أ"، "كريم ع ع" عاملين، أصل إقامتهما قرية منشأة رضوان، وجرى نقلهما إلي ثلاجة مستشفي أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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