وسائل إعلام عبرية: كندا تلغي الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى أبريل المقبل

ذكرت القناة الـ12" العبرية اليوم الخميس، أن شركة طيران كندا ألغت كل رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثامن من أبريل المقبل.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع إلى جانب استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

وتزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة، شن جيش الاحتلال هجمات على جنوب لبنان، كان أبرزها أول أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إلى جانب ستة قادة آخرين من الحركة الفلسطينية.

وتسببت العملية الإسرائيلية في ارتفاع حدة التوتر على الحدود اللبنانية، حيث أعلن حزب الله أن اغتيال صالح العاروري لن يمر دون رد.