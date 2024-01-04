ضبط 1747 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا خلال ديسمبر الماضي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين خلال شهر ديسمبر الماضي تمكنت من ضبط 1747 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.



وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، جهود المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1747 مخالفة، منها 1399 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (577 خبز ناقص الوزن - 465 خبز غير مطابق للمواصفات - 31 توقف عن الإنتاج - 7 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 73 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و246 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 348 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين (39 عدم إعلان أسعار المنتجات - 7 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 10 منتجات بدون تاريخ صلاحية - 10 إدارة منشأة بدون ترخيص - 57 ذبح خارج المجازر الحكومية - 81 منتجات مجهولة المصدر - 2مخالفة غش تجاري – 4 مخالفات اسطوانات - 5 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 26 مخالفة لتجار تموينيين)، و107 قضية أخري متنوعة.



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