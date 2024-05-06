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الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

عبد الرحيم علي يشيد بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي
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أشاد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وثمن عبد الرحيم علي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جهود جهاز المخابرات العامة المصرية بقيادة الوزير عباس كامل في إقناع الأطراف المختلفة بمقترح التهدئة. 

وكتب عبد الرحيم علي: "وأخيرًا تنجح مصر عبر جهازها الوطني المحترم في نزع فتيل أكبر مذبحة كانت تُخطط لها إسرائيل عبر اقتحام غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية للأبد".

وأضاف رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز": “ماراثون يسابق الوقت قام به رجال جهاز المخابرات العامة المصرية حتى التوصل إلى إقناع الجانبين؛ إسرائيل وقادة حماس بالقبول بالمبادرة”.

واختتم حديثه بقوله: وأخيرًا وفد إسرائيل في القاهرة غدًا أو الأربعاء بأقصى تقدير للتوقيع النهائي.. تحيا مصر.. وشابو لرجال جهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى رأسهم اللواء عباس كامل رئيس الجهاز.

الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي جهاز المخابرات العامة المصرية عبد الرحيم علي اتفاق وقف إطلاق النار