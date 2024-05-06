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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

مع مرور نصف قرن على أغنية الدنيا ربيع.. شم النسيم يعيدها للترند

اغنية الدنيا ربيع
اغنية الدنيا ربيع تتصدر صفحات السوشيال ميديا
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بالرغم من مرور  نصف قرن على أغنية الدنيا ربيع والجو بديع، للفنانة الكبيرة الراحلة السندريلا سعاد حسنى، إلا أن الأغنية تعد أيقونة احتفال المصريين بقدوم شم النسيم ، ويحرص المواطنون علي مشاهدتها  والاستمتاع بشم النسيم ، في جو من البهجة.

وغنت الفنانة سعاد حسني، الأغنية  في فيلم أميرة حبى أنا،  وشاركها البطولة الفنان  الكبير حسين فهمي، ولاتزال الأغنية محتفظة برونقها للاحتفال بقدوم الربيق ، ولم تستطع اى أغنية أخرى أن تتفوق علها  وعلي   حبها  في عقول المواطنين،   ويحرص الجميع علي الاسمتاع إليها دون اختلاف ، والأغنية من تأليف صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل.

كلمات الأغنية كالتالي 
الدنيا ربيع والجو بديع
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ما فيناش كانى وما فيناش مانى
كانى مانى ايه دى الدنيا ربيع
الدنيا ربيع الدنيا ربيع
الشجر الناشف بقى ورور الله
والطير بقى لعب ومتهور كدة هو
واحنا حنفرفش امتى امال
دلوقت ولا فى سبتمبر
قال لك قال لك قال لك ايه قال لك اه
قال لك فرفشة اليوم متأجلهاش للغد الغد الغد
وللى حنظبطوا مهمومٌ راح نزعل منو بجد بجد بجد
الدنيا ربيع والجو بديع
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ما فيناش كانى وما فيناش مانى
كانى مانى ايه دى الدنيا ربيع
الدنيا ربيع الدنيا ربيع
يالله مباراة يالله مسابقة من اشطر فى الضحكة الرايقة
ابو دم خفيف طبعاً يكسب وابو دم تقيل طبعاً لأ
الورد مفتح شوفو شوفو
بيرقص ودارى كسوفو
واللى يحب النبى يا خوانا عالواحد يسقف بكفوفو
لا لا لا لا لا لا و لا لا
لا و لا لا لا و لا لا لا
قال لك قال لك قال لك ايه قال لك اه
قال لك وصفة بلدية للصحة وطولة العمر العمر العمر
خد شمس وهوى على مية بلا دوا بلا عيا بلا مر بلا مر
الدنيا ربيع والجو بديع
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ما فيناش كانى وما فيناش مانى
كانى مانى ايه دى الدنيا ربيع
الدنيا ربيع الدنيا ربيع

 

أميرة حبي أنا السندريلا سعاد حسنى اغنية الدنيا ربيع احتفالا بشم النسيم تصدرت السوشيال ميديا