"الخارجية الأمريكية": لن نتحدث عن طبيعة رد حماس على المقترح المصري ونحن ندرسه الآن

الإثنين 06/مايو/2024 - 09:58 م

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنّ بلاده أعلنت أنها لا يمكنها دعم عملية في رفح الفلسطينية، وهو ما قاله وزير الخارجية أنتوني بلينكن لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن وقف إطلاق نار أمر قابل للتحقق.

وأضاف "ميلر"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "لم نرَ أية خطة موثوقة ونعتقد أن أي عملية في رفح الفلسطينية ستزيد معاناة الشعب الفلسطيني وستزيد خسارة الأرواح وستعطل تقديم المساعدات الإنسانية، خصوصا أن معظمها يمر عبر معبر كرم أبو سالم، لذلك، فإن أي عملية كانت ستؤثر على المساعدات وسيتعين علينا إعادة تنظيم مسار المساعدات وسيكون ذلك صعبا".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الأولوية القصوى لبلاده هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بخروج المحتجزين وزيادة دخول المساعدات، مشددًا على أنها تدرس رد حماس على الهدنة بالتشاور مع الشركاء، متممًا: "لن نتحدث عن طبيعة رد حماس على المقترح المصري ونحن ندرسه الآن".