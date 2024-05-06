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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كريم حافظ: الفوز على فيوتشر جاء في توقيت مناسب وبيرميدز لن يتنازل عن لقب الدوري

كريم حافظ لاعب فريق
كريم حافظ لاعب فريق نادي بيراميدز
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عبر كريم حافظ لاعب فريق نادي بيراميدز سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر في الدوري الممتاز وحصد ثلاث نقاط غالية، مؤكدا أن الجهاز الفني تحدث مغ اللاعبين بين الشوطين واللاعبون تعاهدوا على التعويض بعد التأخر في الشوط الأول بهدف على عكس سير المواجهة، والفريق في النهاية استحق بيراميدز والفوز والاحتفاظ بصدارة الدوري.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

أوضح كريم حافظ أنه لعب في مواجهة فيوتشر في مركز الظهير الأيسر حبث لعب في هذا المركز من قبل كثيرا، ولكنه نجح في تقديم المطلوب من الجهاز الفني ونجح الفريق في حصد ٣ نقاط غالية ومهمة في مسيرة الدوري ولابد من البناء على تلك النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات مباراة تلو الأخرى ولن نتنازل عن لقب الدوري.

كريم حافظ نادي بيراميدز الدوري الممتاز