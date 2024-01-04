وسائل إعلام: مقتل قياديين في الحشد الشعبي خلال انفجار بالعاصمة العراقية بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، انفجارا في مقر الدعم اللوجيستي لقوات الحشد الشعبي، أسفرت عن مقتل قياديين في الحشد الموالي لإيران.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية وقوع الانفجار في مقر الحشد بالعاصمة بغداد، وأشار مصدر بالشرطة العراقية، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن الانفجار في مقر الحشد الشعبي ببغداد أسفر عن مقتل قيادي كبير في الفصيل الموالي لإيران، وأوضحت فضائية "العربية" أن علي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في حركة النجباء قتل في الغارة ببغداد.

وأعلنت الفصائل العراقية مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء التابع للحشد الشعبي العراقي.