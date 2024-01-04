ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1101  شاحنة و42 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500  طن بضائع ، 601  شاحنة و 28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع ، 500  شاحنة  و14 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية  بينما غادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050  طن  بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي اور، كوين نفرتيتي ، ايلة وبريدج . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1895 راكبا بموانيها .

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة ميناء نويبع ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر