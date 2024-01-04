استقرار أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يناير 2024

حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي، على استقرارها للشهر العاشر على التوالي، أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يناير 2024، في البنوك الأجنبية والمحلية العاملة في سوق الصرف المصرية، وفق آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

ووصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم إلى 30.8389 جنيها للشراء و30.9586 جنيها للبيع.

بينما وصل أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري للشراء في البنوك اليوم مستوى 30.90 جنيه، وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي المصري، عند 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيها.

بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر) نحو 30.85 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار اليوم نحو 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي حوالي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية اليوم في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.85 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

فيما سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار الأمريكي فى بنك التعمير والإسكان عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

ةسجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيها للشراء، وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

وفي السوق الموازي للعملات ، استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الخميس 4 يناير 2024، وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق الموازية حاجز الـ 53 جنيها اليوم، حيث وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه للبيع بالسوق السوداء مستوى 53.30 جنيه، وشهدت السوق السوداء زيادة جنونية في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، رغم محاولات الحكومة السيطرة على السوق السوداء للعملات.