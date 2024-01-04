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الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذونين خزانة بقيمة 65 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 يناير، أذونين خزانة بقيمة إجمالية 65 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

يبلغ قيمة الطرح الأول، 30 مليار جنيه لأجل 182 يوم، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لأجل 357 يوم.

وتعرف أذون وسندات الخزانة بأنها أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.

وتعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات، وفقًا لبيانات صادرة عن الوزارة.

ومن المتوقع أن يشهد شهر يناير الدفعة الأولى من الإصدارات بقيمة 647.25 مليار جنيه، مقابل 540.25 مليار جنيه في فبراير و459.5 مليار جنيه في مارس.

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