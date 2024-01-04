مباراة الـ7 أهداف.. جيرونا يتمسك بصدارة الدوري الإسباني بفوز على أتلتيكو مدريد

حقق فريق جيرونا، فوزًا مثيرًا على ضيفه أتلتيكو مدريد برباعية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول إحراز 5 أهداف، حيث تقدم جيرونا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أحداث مثيرة بين ثاني وثالث ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

افتتح أصحاب الأرض التهديف مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق فاليري فيرنانديز، قبل أن يتعادل ألفارو موراتا للضيوف في الدقيقة 14 من صناعة أنطوان جريزمان.

وأعاد سافيو موريرا، الفريق الكتالوني للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 26، ثم أضاف زميله دالي بليند الهدف الثالث في الدقيقة 39.

ونجح موراتا في تقليص الفارق بهدف ثاني للأتلتي في الدقيقة 44 من صناعة رودريجو دي باول، وكاد المهاجم الإسباني أن يحرز هدف التعادل لفريقه، لكن حكم المباراة ألغى له هدفًا في الدقيقة 45 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، استطاع موراتا تعديل النتيجة بتسجيل هدف التعادل للفريق المدريدي في الدقيقة 54 من صناعة دي باول، مسجلًا الهدف الثالث له ولفريقه في المباراة.

ورفض جيرونا التفريط في صدارة الدوري الإسباني وفقد نقطتين في صراعه على اللقب بالتعادل مع أتلتيكو مدريد، وذلك بهدف رابع في الوقت القاتل من اللقاء، بواسطة إيفان مارتن في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، تساوى جيرونا في عدد النقاط (48 نقطة) مع ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 38 نقطة في المركز الثالث.