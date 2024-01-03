اقرأ غدا في "البوابة".. جرائم الاحتلال تزداد بشاعة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 5 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جرائم الاحتلال تزداد بشاعة

أزمة أمريكية إسرائيلية بسبب "تهجير أهالي غزة"

مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بعد استشهاد العاروري

وقف معاناة الشعب الفلسطيني.. الرئيس يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء اليوناني لبحث الأوضاع في غزة

في مكالمة هاتفية.. "شكري" لوفد الكونجرس الأمريكي: حتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار بقطاع غزة

بدء أطول إضراب لأطباء بريطانيا منذ 7 عقود بسبب تدني الأجور

السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإرشاد حجاج بيت الله في المشاعر

أوكرانيا: الجيش الروسي شن 134 هجومًا على زاباروجيا في 24 ساعة

