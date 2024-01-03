بركة دماء داخل مطعم كباب بـ 3 جثث ومصاب ووابل أعيرة نارية.. ماذا حدث في أكتوبر؟.. التفاصيل الكاملة

دائمًا ما تكون العلاقة الأخوية هي الأقوى؛ فالأخ هو السند، والأب الثاني لشقيقه، يحنو عليه، ويُمسك بيده، مبحرًا به إلى بر الأمان، ولكن على النقيض كان الأمر بين الشقيقين بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة؛ حيث نزغ الشيطان بينهما منذ مُدَّة؛ بسبب خلافات مالية حاول الوسطاء حل النزاع ليجتمعا اليوم داخل مطعم كباب شهير بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وبمجرد الجلوس بدأت المُعاتبات بين الشقيقين ليُخرج الأخ الأصغر من طيات ملابسه سلاحًا ناريًا طبنجة، ويسدد طلقتين بالرأس والبطن على شقيقه "أ ع" صاحب الـ 50 عاما الذي يعمل مالك مدبغة جلود ليرديه قتيلا، ثم يضرب نجل شقيقه المجني عليه الأول، ويدعى "ي" بذات السلاح، ويصيبه بطلق ناري في الذراع، ثم يصوب السلاح نحو محاسب كان حاضرا يدعى "و خ" ويطلق نحوه عيارا ناريا تسبب في دخول العيار إلى الصدر وخروجه من البطن ليسقط جثة هامدة، ثم وضع المتهم فوهة السلاح بفمه وأطلق عيارا ناريا، وسقط أيضًا صريعًا.

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي طلقات نارية ووجود متوفين ومصاب داخل مطعم كباب شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثث مالك مدبغة جلود ومحاسب وعاطل وكذا تم العثور على نجل المجني عليه الأول مصابا بطلق ناري في الذراع، وبمناقشته أفاد بإقدام المتوفي الثالث "عمه" بقتل والده وصديقهما المحاسب والتسبب في إصابته ثم قيامه بالانتحار داخل المحل بسبب مشادة كلامية بين والده وعمه خلال جلسة الصلح.

نُقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.