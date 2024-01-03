ريال مدريد يفتتح 2024 بانتصار صعب على مايوركا بالدوري الإسباني

افتتح فريق ريال مدريد عام 2024، بانتصار على ضيفه ريال مايوركا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل لاعبو ريال مدريد ومايوركا في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، دخل الملكي باحثًا عن الهدف الأول حتى الدقيقة 69، بعدما اصطدمت كرة البديل براهيم دياز بالقائم.

ونجح الريال في قص شريط الأهداف، في الدقيقة 78، بعدما نفذ لوكا مودريتش ركلة ركنية، تعامل معها المدافع الألماني أنطونيو روديجير بنجاح برأسية سكنت شباك حارس مايوركا.

وبتلك النتيجة، حافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن جيرونا وصيف الترتيب، الذي يواجه بعد قليل أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.