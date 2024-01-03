وكيل تعليم الفيوم تشهد برنامج تدريب المدربين ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم "

شاركت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم فاعليات البرنامج التدريبي، تدريب المدربين ضمن مشروع توعية الأطفال للحفاظ على المياة والصحة والتغذية السليمة.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي الصحي والبيئي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه، وتوعية التلاميذ بأهميتها، والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوعية تلاميذ المدارس بأهمية التغذية السليمة والسلوكيات الإيجابية، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، ويستهدف مشروع صحتهم مستقبلهم عدد 150 مدرسة ابتدائية على مستوى محافظة الفيوم، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ومنظمة اليونسيف.

يتم تنفيذ تدريب صحتهم مستقبلهم "تدريب المدربين" بمقر نقابة المعلمين بالفيوم، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورحاب عريق وكيل المديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور ريمون شكرى مسئول الميدانى لبرنامج المياه باليونيسيف، والدكتور محمد رفاعي، وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال ثلاثة أيام، ويتضمن البرنامج التدريبي عدد من المحاور الرئيسية، وهي إدارة الذات، ومهارات التواصل الفعال، والتفكير الابتكاري، ومهارات العرض والتقديم، وتصميم البرنامج التدريبي، والخطة المستقبلية.

أشادت وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني (منظمة اليونيسيف) ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وقدمت رسالة شكر وتقدير لمنظمات، وذلك للجهد المبذول في دعم تعليم الفيوم.

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