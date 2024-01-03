ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نشر الجيش في بنجلاديش لمنع أعمال عنف قبيل الانتخابات

قوات الجيش بنجلاديش
قوات الجيش بنجلاديش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت بنجلاديش قوات الجيش في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، في محاولة لمنع أعمال عنف قبل الانتخابات الوطنية التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن الجنود نقلوا إلى معسكرات مؤقتة أقيمت في أنحاء العاصمة داكا، لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على السلام والأمن. كما انتشرت القوات البحرية في منطقتين ساحليتين، وستقدم القوات الجوية المساعدة بطائرات الهليكوبتر لمراكز الاقتراع في المناطق الجبلية النائية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين، تخللها نداءات للإضراب من قبل حزب بنجلادش الوطني المعارض، للمطالبة بإقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وإجراء الانتخابات في ظل حكومة محايدة.

وكانت لجنة الانتخابات في بنجلاديش قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الوطنية، التي ستجري الأحد المقبل. ومن المقرر أن يتنافس في الانتخابات 30 حزبًا، لكن حزب بنجلادش الوطني، الذي يحظى بشعبية كبيرة، أعلن مقاطعتها.

وذكرت لجنة الانتخابات أن أكثر من 116 مليون ناخب مؤهل للتصويت في الانتخابات، التي ستشهد انتخاب 300 عضو في البرلمان.

الجيش بنجلاديش الانتخابات منع أعمال عنف الانتخابات الوطنية