نشر الجيش في بنجلاديش لمنع أعمال عنف قبيل الانتخابات

نشرت بنجلاديش قوات الجيش في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، في محاولة لمنع أعمال عنف قبل الانتخابات الوطنية التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن الجنود نقلوا إلى معسكرات مؤقتة أقيمت في أنحاء العاصمة داكا، لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على السلام والأمن. كما انتشرت القوات البحرية في منطقتين ساحليتين، وستقدم القوات الجوية المساعدة بطائرات الهليكوبتر لمراكز الاقتراع في المناطق الجبلية النائية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين، تخللها نداءات للإضراب من قبل حزب بنجلادش الوطني المعارض، للمطالبة بإقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وإجراء الانتخابات في ظل حكومة محايدة.

وكانت لجنة الانتخابات في بنجلاديش قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الوطنية، التي ستجري الأحد المقبل. ومن المقرر أن يتنافس في الانتخابات 30 حزبًا، لكن حزب بنجلادش الوطني، الذي يحظى بشعبية كبيرة، أعلن مقاطعتها.

وذكرت لجنة الانتخابات أن أكثر من 116 مليون ناخب مؤهل للتصويت في الانتخابات، التي ستشهد انتخاب 300 عضو في البرلمان.