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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في غزة

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنه واصل توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن المساعدات شملت توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها أكثر من 700 أسرة من الأسر المتضررة.

وتهدف المساعدات إلى تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم قطاع غزة، وتأتي في إطار دور السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع مساعداته الإنسانية الهلال الأحمر الفلسطيني غزة حي تبة زارع