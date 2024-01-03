مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في غزة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنه واصل توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن المساعدات شملت توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها أكثر من 700 أسرة من الأسر المتضررة.

وتهدف المساعدات إلى تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم قطاع غزة، وتأتي في إطار دور السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.