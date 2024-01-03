البورصة المصرية تصدر التقرير السنوي لحصاد 2023

أصدرت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لحصاد عام 2023، والذي تضمن أهم مؤشرات وإحصائيات السوق خلال العام المنقضي.

كشف التقرير تحقيق مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع كبير خلال عام 2023، والتي جاءت في ضوء عدة عوامل علي رأسها زيادة أرباح الشركات المقيدة وتحوله عدد من الشركات الآي تحقق الخسائر إلي الربحبة، بالإضافة إلي إقبال المستثمرين خصوصا الأفراد علي الاستثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ضوء ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا للتقرير نجح المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 في تحقيق قمة تاريخية في الربع الاخير من العام، وصولا لمستوي 24905.54 نقطة، محقفا عائد بنسبة 70.53٪ بنهاية عام 2023، وهو الأعلي منذ عدة سنوات.

كما جاء أداء مؤشري EGX70,. EGX100 متساوي الأوزان تماشيا مع الاتجاه العام للسوق، حيث حققا أعلي قمم تاريخية عند مستويات لهما عند 5490.06 نقطة، و7915.67 نقطة علي الترتيب.

علي صعيد المؤشرات القطاعية، حقق مؤشر قطاع الموارد الأساسية أعلي ارتفاع بنسبة 276.9٪ وتلاه مؤشر قطاع تجارة بنسبة 164.2٪، ثم مؤشر خدمات ومنتجات صناعة بنسبة 119.3٪، ومؤشر سياحة وترفيه بنسبة 116٪، كما حقق مؤشر أغذية مشروبات نسبة 100.5٪، ومؤشر منسوجات وسلع معمرة نسبة 82.9٪، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 76.1٪، ثم مؤشر العقارات بنسبة 71٪، ومؤشر خدمات النقل بنسبة 64.3٪، ومؤشر مواد البناء بنسبة 47.1٪، ومؤشر مقاولات وإنشاءات هندسة بنسبة 22.5٪، ومؤشر اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 20.3٪، ومؤشر خدمات صحية بنسبة 13.6٪، ومؤشر رعاية صحية بنسبة 11.7٪، ومؤشر خدمات مالية بنسبة 11.5٪، واخيرا جاء مؤشر قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 4.6٪

وأضاف التقرير، أن رأس المال السوقي شهد ارتفاع كبير خلال عام 2023، لينهي العام عند مستوى 1.72 تريليون جنيه ، بنسبة زيادة 78.9٪ عن عام 2022، وبما يمثل نسبة 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيم التداول شهدت ارتفاعا إلي مستوي تاريخي خلال العام الماضي، وصولا إلي 3.42 تريليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة والتي سجلت 664 مليار جنيه ، مقارنة ب 349 مليار جنيه خلال 2022، وبنسبة ارتفاع بنحو 90٪، كما ارتفعت أحجام التداولات إلي مستوي تاريخي هي الأخرى لتبلغ 308 مليار ورقة مالية، إضافة إلى أن العام الماضي شهد بدء التداول الفعلي علي أذون الخزانة في السوق الثانوي.

وكشف التقرير، أن البورصة المصرية شهدت رقما قياسيا في إعداد للمستثمرين الجدد خلال 2023، وبلغ 385.6 الف مستثمر، حيث شهد عدد الأفراد الجدد ارتفاعا فسجل 381.8 الف مقارنة 175.8الف في عام 2022، بينما سجلت المؤسسات الجدد 3800 مؤسسة مقابل 1500 في العام المقارن.

وأضاف تقرير حصاد البورصة لعام 2023، أن المتوسط اليومي لعدد العملاء سجل 20.3 الف عميل مقارنة بنحو 10.3 الف عميل في عام 2022 بنسبة زيادة 98٪، حيث وصل إلي الذروة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

كما ذكر التقرير، أن نسب تداول غير المصريين علي الأسهم المقيدة بلغت 17٪ في عام 2023 مقابل 31٪ في عام 2022، كما وصلت نسب تداول المؤسسات علي الأسهم نحو 32٪ في العام مقابل 47٪ في العام المقارن.