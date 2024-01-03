ننشر خطة إذاعة الشرق الأوسط في عيد الميلاد المجيد

أعدت إذاعة الشرق الأوسط، عددا من الفقرات والبرامج للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير ٢٠٢٤، وذلك على النحو التالي:
العيد محبة
لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مظاهر الاحتفال باليوم والتهاني المختلفة منهم لكل الإخوة المسيحيين .
شوتايم
لقاءات مع النجوم حول ذكرياتهم في الاحتفال والمشاركة في الأعياد مثل: إلهام شاهين – هالة صدقي – المخرج عمر عبد العزيز وذكرياته مع المخرج الراحل سمير سيف
أكله هنية
لقاء مع شيف لتقديم أكله شهية لهذا اليوم
ليلة عيد
فترة تتضمن اختيار المستمعين للأغاني والإهداءات لكل أصدقائهم بمناسبة العيد
فاضي شوية
فترة مفتوحة تتضمن الأفلام التي تناولت العلاقة والمحبة المشتركة مثل حسن ومرقص – فيلم هندي – وغيرها من خلال كواليس هذه الأعمال.