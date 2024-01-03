ننشر خطة إذاعة الشرق الأوسط في عيد الميلاد المجيد

أعدت إذاعة الشرق الأوسط، عددا من الفقرات والبرامج للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير ٢٠٢٤، وذلك على النحو التالي:

العيد محبة

​لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مظاهر الاحتفال باليوم والتهاني المختلفة منهم لكل الإخوة المسيحيين .

شوتايم

​لقاءات مع النجوم حول ذكرياتهم في الاحتفال والمشاركة في الأعياد مثل: إلهام شاهين – هالة صدقي – المخرج عمر عبد العزيز وذكرياته مع المخرج الراحل سمير سيف

أكله هنية

​لقاء مع شيف لتقديم أكله شهية لهذا اليوم

ليلة عيد

​فترة تتضمن اختيار المستمعين للأغاني والإهداءات لكل أصدقائهم بمناسبة العيد

فاضي شوية

فترة مفتوحة تتضمن الأفلام التي تناولت العلاقة والمحبة المشتركة مثل حسن ومرقص – فيلم هندي – وغيرها من خلال كواليس هذه الأعمال.