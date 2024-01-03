"العمل": تسليم عقود عمل وشهادات إتمام تدريب لخريجين التدريب المهني بالغربية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية، فعاليات حفل تسليم 24 عقد عمل للشباب، منها 9 عقود لذوي همم من أبناء المحافظة، وكذلك تسليم 16 شهادة إتمام التدريب المهنى بالورش المختلفة بمركز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية ضمن المباادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى، وجرت الاحتفالية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ضمن جهود المديرية من خلال إداراتها ومكاتبها التابعة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين، وكذلك برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على تلك الفرص بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتحت إشراف الادارة المركزية للتشغيل بالوزارة، والإدارات المعنية.

وأوضح أحمد القللي، مدير مديرية العمل بالغربية، فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك الفعاليات جرت تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وتنفيذاً لتوجيهاته بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم فى منشآت القطاع الخاص، وتوفير دورات تدريبية على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم للحصول على تلك الفرص.

وأضاف مدير المديرية، أنه سلم ومحافظ الغربية الشهادات وعقود العمل ، بعد مراجعتها والإطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للاجور بواقع 3500 جنيه فى كل عقد منها تنفيذاً لتكليفات وزير العمل للمديريات ، وكذلك الاستمرار فى توفير برامج تدريبية مجانية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خطة التدريب للعام 2023 – 2024 ، وحضر الاحتفالية رباب ابواليزيد مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب ، ونصر عريضة مدير منطقة المحلة الكبري.

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