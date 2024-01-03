انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بحقوق جامعة عين شمس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق جامعة عين شمس حيث بدأ طلاب الشعب الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية امتحانات الفصل الدراسى الأول صباح اليوم، وقد اتخذت الكلية كافة الاستعدادات اللازمة سواء فيما يتعلق بتهيئة أماكن الجلوس أو بتوافر الرعاية الطبية.

كما اتخذت الكلية إجراءات متعددة لمكافحة الغش متمثلة فى استلام وتجميع جميع الوسائل الإلكترونية قبل دخول الطالب مقر الامتحان ، وتخصيص مراقب لكل ثلاثين طالبا، إضافة إلى تواجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل لجنة، ولجنة مركزية لإدارة الامتحانات مشكلة من عميد الكلية والوكلاء.

وقد تفقد محمد صافى، عميد الكلية، و محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها.