توقعات بعودة تدفق الأموال لصناديق الذهب خلال 2024

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر 2023 بمقدار 5.5 طن من الذهب حيث ارتفعت تدفقات صناديق أمريكا بمقدار 5.2 طن وانخفضت تدفقات صناديق أوروبا بمقدار 2.3 طن بينما ارتفعت تدفقات المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.

توقعات أسعار الذهب العالمية

وفقا لتقرير جولد بيليون ، الصادر اليوم ، تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي ضغط سلبي خلال الجلسات الأخيرة وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، بينما تنتظر الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة خلال عام 2024.

تستمر أسعار الذهب المحلي في التذبذب في ظل ترقب الأسواق لصدور قرارات جديدة مع بداية العام من شأنها أن تؤثر على أوضاع التضخم ومستويات الأسعار، إلى جانب استمرار التوقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي.

يتداول سعر الأونصة العالمية

حالياً فوق المستوى 2055 دولارا للأونصة في محاولة لكسر منطقة 2055 – 2050 دولارا والتي تمثل منطقة دعم هامة وكسرها يدفع السعر للتراجع إلى مستويات 2025 دولارا ومن بعدها المستوى 2015 دولارا للأونصة.

البيانات الاقتصادية التي تصدر اليوم ومحضر اجتماع الفيدرالي قد تساهم في تغير حركة الذهب العالمي، وفي حالة انعكاس الحركة لأعلى يستهدف السعر مستوى المقاومة الرئيسي 2080 دولارا للأونصة.