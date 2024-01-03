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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب الأزمة المالية.. هشام زكريا يستقر على الرحيل من تدريب أسوان

هشام زكريا المدير
هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان
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يعاني نادي أسوان أحد أعرق الأندية الجماهيرية من أزمة مالية كبيرة تهدد مسيرة الفريق في دوري المحترفين بعدما تراجعت النتائج بشكل كبير في الدوري.

وضربت الأزمة المالية نادي أسوان وسط ظروف صعبة لا يستطيع مجلس إدارة النادي التغلب عليها وأصبحت تلازم النادي منذ فترة وتهدد مسيرته في الدوري.

ووفقا لمصادر في النادي فإن مجلس إدارة نادي زهرة الجنوب لا يمتلك القدرات المالية لمنافسيه أندية دورى المحترفين وهو الأمر الذي قد يتسبب في رحيل نجوم الفريق والجهاز الفني في الفترة المقبلة.

وقالت المصادر أن معظم أندية دوري المحترفين لديهم القدرة المالية مثل بتروجيت ولافينا وحرس الحدود والقناة وراية ووادي دجلة بينما يعاني نادي أسوان من أزمة مالية طاحنة مثل أغلب الأندية الجماهيرية.

وأضافت المصادر أن هشام زكريا المدير الفنى لفريق أسوان قرر الرحيل عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة بعدما فشلت إدارة النادي فى توفير الصفقات الجديده لتدعيم الفريق فى الميركاتو الشتوى الحالى وستكون مباراة اليوم أمام طنطا هى آخر لقاء له مع الفريق.

 

نادي أسوان دوري المحترفين