نادي أدب بورسعيد يناقش ديوان "قبل ما نتحول زومبي"

نظم نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر عادل الشربيني، أولى ندواته مع بداية العام الجديد ناقش خلالها ديوان شعر العامية تحت عنوان "قبل ما نتحول زومبي " للشاعر محمد موسى الحاصل على جائزة أحمد فؤاد نجم فى الشعر العامي.

ذكر الشاعر طارق على خلال المناقشة مواطن الجمال فى الديوان الذي قدمه محمد موسى بموضوعية وواقعية للعصر الذي نعيشه وإدراك تام لما يقول والذي حرص خلالها على تقديم الصورة الجميلة فى نفس الإنسان القديم والدفء الذي كان متواجد في المجتمع حينذاك وقدم مقارنة رائعة فى الحالة الإنسانية القديمة قبل أن يتحول الإنسان وبين العصر الحديث، والذي أصبح فيه الإنسان زومبي فى إشارة إلى عالم أصبح أكثر دموياً فى دعوة من الشاعر إلى أن يستفيد الإنسان المعاصر من الدروس والعبر لتعود على الأجيال القادمة بالتغيير والعودة إلى الإنسانية بمعناها الحقيقي.