"إن بي سي نيوز": توقعات بالرد على اغتيال صالح العاروري

قال ماثيو ليفيت، الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تصريحات نشرتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إنه من المتوقع أن يقوم حزب الله بالرد على إسرائيل بعد اغتيالها القيادي بحركة حماس ومؤسس الجناح العسكري للحركة صالح العاروري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "مستعد لأي سيناريو" في أعقاب الغارة الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت، والتي أسفرت عن استشهاد العاروري، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ولم يعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجري، بشكل مباشر على اغتيال العاروري، لكنه قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي في "حالة استعداد عالية للغاية في جميع الساحات، في الدفاع والهجوم، نحن على استعداد كبير لأي سيناريو".