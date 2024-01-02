ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة العشرين

أحيا الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صراع الهدافين في الدوري الإنجليزي مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بتسجيله هدفين في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين، ضمن الجولة 20 من البريميرليج.

رفع صلاح رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتساوى مع هالاند، الذي يغيب حاليًا عن الملاعب بسبب الإصابة.

جاء هدفا صلاح في المباراة التي فاز فيها ليفربول بنتيجة 4-2، ليعيد الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الواجهة، بعد أن كان هالاند متصدرًا الترتيب بمفرده منذ الجولة 15.

ويأمل صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول، ومساعدة الفريق على الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، وتحقيق لقب الهداف للمرة الخامسة في مسيرته.



جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفًا.

= إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفًا.

3 دومينيك سولانكي - بورنموث - 12 هدفًا.

= سون هيونج مين - توتنهام - 12 هدفًا.

5- جارود بوين - ويستهام - 11 هدفًا.

6- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 10 أهداف.

7- أولي واتكينز - أستون فيلا - 9 أهداف.

= ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 9 أهداف.

9- كول بالمر - تشيلسي - 8 أهداف.

10- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 7 أهداف.