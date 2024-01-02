مقتل وإصابة 15 شخصًا في انفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وأوضحت أن "مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى، ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.

ووقع انفجار كبير في الساعات الماضية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، بسماع دوي انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتضارب في الأنباء حول أسبابه.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت: "فرق الدفاع المدني تتوجه الآن إلى موقع الانفجار في بيروت وقوات الأمن تغلق الطرق المحيطة".

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية: "هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجما عن عمل عدائي لا سيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت".

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: "هناك خطة طوارئ وضعتها الدولة اللبنانية خشية استهداف قوات الاحتلال العاصمة بيروت".