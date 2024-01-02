محافظ جنوب سيناء يهدي عمال النظافة مواد غذائية ومكافآت مالية

التقى اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء عمال النظافة والعمالة المؤقتة «عمال السركي»؛ وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، اليوم الثلاثاء، وأثنى المحافظ على الدور الذي يقومون به، وعملهم الجاد.

وسلمهم المحافظ كراتين مواد غذائية، ولحوم ومبالغ مالية مكافأة تحفيزية مطالبا ببذل المزيد من الجهد والحفاظ دائمًا على المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على لقاء عمال النظافة والعمالة المؤقتة (عمال السركي)، وخاصة في المناسبات المختلفة على مدار العام لمكافأتهم، والتعرف على مشكلاتهم وتحفيزهم.

حضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

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