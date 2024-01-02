تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفلته بالدقهلية وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية

قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء إيداع المتهم بالتخلص من طفلته بعد وصلة تعذيب وضرب بسبب اعتراضه على إنجابه 5 من الإناث بينهن المجني عليها مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، كما قررت تحديد جلسة ٢ مارس المقبل لاستئناف المحاكمة لحين ورود تقرير المستشفى .

صدر القرار برئاسة المستشار أنور رضوان، وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين وتامر نبيل الدمرداش، ومحمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع عيد محمد، وذلك في القضية رقم 8673 لسنة 2023 جنايات مركز المنزلة، والمقيدة برقم 1800 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكانت الجلسة قد شهدت سماع طلبات دفاع المتهم والذي طالب من هيئة المحكمة بإيداع موكله مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية والنفسية وقت ارتكابه الواقعة محاولا نفي التهمة عنه .

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة قد أحال المتهم إبراهيم محمد ابراهيم 35 عامًا صياد ومقيم بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة لأنه في يوم 22 /9 /2023 قتل ابنته المجني عليها الطفلة سلسبيلة والتي تبلغ من العمر عامين عمدًا مع سبق الإصرار إذ أنه على إثر غضبه كون ذريته إناثا وخوفها منه داوم المتهم التعدي عليها بالضرب باستخدام أدوات خشبة وحزام جلدي والتعدي عليها بعضها بأسنانه وحرقها بمختلف أنحاء جسدها.

كما جاء فى أمر الإحالة أنه بتاريخ الواقعة عاود المتهم التعدي عليها بالضرب برطم رأسها بالحائط وضربها في بطنها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أدوات خشبة وحزام جلدي مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

كما أكدت والدة المجني عليها فوزية أحمد محمد 32 عاما ربة منزل مقيمة بذات القرية فى أقوالها أنه على إثر خلافات زوجية بينها والمتهم كون أن ذريتها إناثًا وأن المتهم دائم التعدي على ابنتها المتوفية والتى تبلغ من العمر عامان قام المتهم بطردها من مسكنها، وبتاريخ الواقعة ولما علمت من الأهالي بوفاة ابنتها المجني عليها أخبرتها الشاهدتين الثانية والثالثة بأنهما أبصرا آثار ضرب بالمجني عليها واتهمت المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب قاصدًا إزهاق روحها.

كما جاء فى أمر الإحالة أنه بسؤال شقيقة المجني عليها الطفلة جنة 8 أعوام أقرت بأن والدها المتهم دائم التعدي على شقيقتها بالضرب وحرقها وبتاريخ الواقعة قام برطم رأسها بالحائط وانهال عليها بالضرب بيده في بطنها حتى سكنت حركتها وفارقت الحياة.