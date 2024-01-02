دراسة: التعرض للصدمات في الطفولة يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالألم في الكبر

كشفت دراسة حديثة أن التعرض للصدمات في مرحلة الطفولة بدوره يؤدي إلى زيادة احتمالية الاصابة بآلام مزمنة في مرحلة البلوغ، وتتعدد المشكلات الصحية بكثرة التعرض للمواقف السلبية في الصغر، مما يسلط الضوء على أهمية معالجة صدمة الطفولة للتخفيف من تأثيرها على الصحة في الكبر.

وفقًا لما نشره موقع New Atlas، إن تجارب الطفولة السلبية مثل الإساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية أو الإهمال من قبل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية تسبب ضررًا مباشرًا للطفل أو المراهق، وقد تكون هذه المشكلات نتيجة خلل وظيفي في الأسرة كوفاة أحد الوالدين أو الطلاق وغيره.

وفي ضوء ذلك أجرى باحثون من جامعة ماكغيل في كندا، العلاقة بين التعرض لصدمات الطفولة والألم المزمن في مرحلة البلوغ، وأسفرت عن بعض النتائج المثيرة للقلق.

فقال أندريه بوسيير، الباحث الرئيسي في الدراسة إن "نتائج الدراسة مثيرة للقلق للغاية، لا سيما أن أكثر من مليار طفل - نصف عدد الأطفال في العالم - يتعرضون لتجارب سلبية كل عام، مما يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بالألم المزمن والإعاقة في وقت لاحق"، مشيرًا إلى أن "هناك حاجة ملحة لتطوير تدخلات مستهدفة وأنظمة دعم لكسر دائرة الشدائد وتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل لأولئك الأفراد الذين تعرضوا لصدمات الطفولة".

وقد أجرى الباحثون مراجعة منهجية لـ 85 دراسة أجريت على مدى 75 عامًا، وشارك فيها 826452 شخصًا بالغًا. واستبعدوا الأبحاث المستندة إلى المجموعات السكانية المعرضة للخطر مثل الأشخاص المشردين أو المسجونين أو الذين تم تشخيصهم الأولي بتعاطي المخدرات لأن عددًا قليلاً من الأفراد في هذه المجموعات السكانية لديهم تعرض منخفض للإنزيم المحول للأنغيوتنسين. كما تم استبعاد الأشخاص الذين ولدوا قبل الأوان بشدة، لأنه من المعروف أنه يعدل مسار الألم، مما يؤدي إلى تغيير الألم في مرحلة البلوغ، واستبعدوا أولئك الذين لديهم تفسيرات واضحة لألمهم، مثل الكسور أو الالتواء أو الحروق أو المرض أو الاعتلال العصبي أو السرطان.

وكشفت نتائج الدراسة أن التعرض لأي من أنواع تجارب الطفولة السلبية أدى إلى زيادة احتمالات الإعاقة المرتبطة بالألم، فزاد خطر حدوث أي ألم مزمن عند البالغين بشكل ملحوظ من تجربة إلى 4 تجارب سلبية أو أكثر بغض النظر عن حالة الألم.

وقال الباحثون: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التعرض للإنزيم المحول للأنغيوتنسين يرتبط بحالات الألم المزمن الأكثر شيوعًا والأكثر تكلفة، بما يشمل آلام الظهر والرقبة وغيرها من أمراض العضلات الهيكلية، والتي تمثل أعلى إجمالي إنفاق على الرعاية الصحية مقارنة بالحالات الصحية الأخرى".

وشرح الباحثون أن "الأشخاص الذين لتجارب طفولة سلبية يميلون إلى تحمل عبء مرض مزمن أعلى، وعوائق تحول دون المشاركة في العلاج، والاستفادة بشكل أكبر من الرعاية الصحية في مرحلة البلوغ".

وقال جان هارتفيغسن، باحث مشارك في الدراسة: "تؤكد النتائج الحاجة الملحة لمعالجة حالات الإصابة بالسرطان، خاصة في ضوء انتشارها وتداعياتها الصحية"، شارحًا أن "الفهم الأكثر دقة للعلاقة الدقيقة بين تجارب الطفولة السلبية والألم المزمن سيمكن المتخصصين في الرعاية الصحية وواضعي السياسات من وضع استراتيجيات مستهدفة للمساعدة في تقليل التأثير طويل المدى للشدائد في الحياة المبكرة على صحة البالغين".