حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان – دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان.

ضبط (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة– 2 بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (12 متهم لـ 3 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (695) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 11 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى- عدد من الطلقات).. بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.