زي النهاردة| الخديوي إسماعيل يؤسس البريد المصري.. أبرز أحداث 2 يناير

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثاني من يناير، وفي هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم .

1865- قيام الخديوي إسماعيل بتأسيس الهيئة القومية للبريد المصري.

1890 - تعيين «أليس سانجر» كأول امرأة تنضم إلى هيئة موظفي البيت الأبيض.

1900 - جون هاي يعلن عن سياسة الباب المفتوح لتشجيع التجارة مع الصين.

1943 - القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز بعد أن حاصرتها الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.

1947 - الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل السلام في الهند بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية بين الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية مع اقتراب الاستقلال من الاحتلال البريطاني.

1964 - الفريق أيوب خان يتولى رئاسة باكستان.

1986 - افتتاح المسرح القومي في مصر بعد إعادة تجديده.

2006 - عناصر من أمناء جبل الهيكل يؤدون طقوسًا دينية تدعو لهدم المسجد الأقصى وعدم تقسيم القدس، ويعتدون على عدد من الشبان الفلسطينيين في باب الخليل والواد بالبلدة القديمة ويحاولون اقتحام المسجد الأقصى.

2009 - الشيخ سعود بن راشد المعلا يتولى حكم إمارة أم القيوين خلفًا لوالده الشيخ راشد بن أحمد المعلا.

2022 - استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من منصبه.