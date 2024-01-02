فتح: جيش الاحتلال يرتكب إجراما في قطاع غزة "فيديو"

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إجراما في قطاع غزة يرتكز على القتل والتجويع والحصار، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في التكلم باسم نفسه أو أن يختار ممثليه أو أن يستند على السلطة الوطنية القائمة والتي تمثله.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تبحث للفلسطينيين عن شكل يناسبها هي في حكم هذه المنطقة، سواء بإطار عشائري أو شخصيات مستوردة أو كيانات ممسوخة أو ترتيبات على شكل تفاهمات.

وتابع أن إسرائيل لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية، وتريد إدارة لغزة معقمة من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال وبالدولة الفلسطينية، وكثيرا ما راهنت على من هو غير مؤهل.