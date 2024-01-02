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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «تشريعية النواب» تناقش اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تشريعية النواب
تشريعية النواب
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تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول الاتفاقية الدولية المحالة إلى اللجنة لإعداد تقرير قبل إقرارها، والمتعلقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبه بين مصر وكرواتيا.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تكدس المواطنين بسبب تعطل أجهزة الحاسب الآلي بمكتب الشهر العقاري برمل ثان بمحافظة الإسكندرية.

لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي الدولية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي