اليوم.. «تشريعية النواب» تناقش اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول الاتفاقية الدولية المحالة إلى اللجنة لإعداد تقرير قبل إقرارها، والمتعلقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبه بين مصر وكرواتيا.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تكدس المواطنين بسبب تعطل أجهزة الحاسب الآلي بمكتب الشهر العقاري برمل ثان بمحافظة الإسكندرية.