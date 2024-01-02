قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومحيط مخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لــ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تحديدا في حارة الدمج والجابريات غربي مخيم جنين، وفي خلة الصوحة، وشارع نابلس، بينما دوت صفارات الانذار التحذيرية في المدينة والمخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، بينما تم قطع التيار الكهربائي عن بعض احياء جنين ومخيمها، وسط سمع دوي انفجارات.

وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.