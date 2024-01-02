8 زيوت طبيعية فعّالة للتعامل مع التجاعيد

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 03:01 ص

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، يحاول معظم الناس اتباع العلاجات الطبيعية لتجنب الآثار الجانبية للعلاجات الكيميائية. فمن المنطقي أنها تحتوي على جميع المركبات الحيوية وتكون شديدة التركيز، وخاصة المكونات مثل الزيوت العطرية.

والزيوت الأساسية هي مستخلصات نباتية مركزة معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة. يمكنها منع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة وتساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وسطوعها. ويمكن أن تكون بسهولة جزءًا من نظام العناية بالبشرة الخاص بك لأنها تمنع علامات مكافحة الشيخوخة وتقلل التجاعيد. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

وهناك 8 زيوت أساسية فعّالة للتعامل مع التجاعيد:

زيت الليمون العطري

يعد زيت الليمون العطري مصدرًا غنيًا لحمض الأسكوربيك وألفا توكوفيرول والجلوتاثيون الذي يمنع أضرار أشعة الشمس. كما أن لديه خصائص مضادة للأكسدة تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي وتعمل ضد الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد. فهو يوحد لون البشرة، ويمنع الشيخوخة المبكرة للبشرة، ويقلل التجاعيد.

زيت خشب الصندل العطري

منذ زمن سحيق، كان خشب الصندل جزءًا من ممارسات العلاج الشاملة. إذ تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة في الحفاظ على صحة الجلد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ومكافحة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الجلد.

ويمكن استخدامه أيضًا للتعامل مع حالات مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية وما إلى ذلك.

زيت اللافندر الأساسي

من المعروف أن خصائص اللافندر المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للميكروبات تجعل البشرة أكثر نعومة وتحميها من الالتهابات. كما أن له خصائص علاجية عطرية يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر، وهو سبب رئيسي لتلف الجلد.

زيت الروزماري العطري

يعد زيت إكليل الجبل العطري خيارًا رائعًا عند اختيار منتج لصحة الجلد بشكل عام.

فبسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، يمكن أن يساعد في التعامل مع الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والتهاب الجلد. إنه رائع في معالجة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يلحق الضرر بالجلد ويؤخر الشيخوخة المبكرة.

زيت الرمان العطري

يحتوي زيت الرمان العطري على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للميكروبات، ما يسهل تجديد بشرة الطبقة العليا من الجلد. فهو يحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية ويمنع الشيخوخة المبكرة.

يحافظ زيت الرمان الأساسي على مرونة الجلد ويبقيه مشدودًا.

زيت المشمش الأساسي

يعد زيت المشمش الأساسي مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة مثل فيتامين E، وبيتا كاروتين، وزياكسانثين، وما إلى ذلك، والأحماض الدهنية التي تصنع العجائب للتجاعيد. فهو يسهل إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة الجلد. يمكن إضافته إلى مرطبك المعتاد ويمكن أن يساعد في الترطيب وتقليل الخطوط الدقيقة.

زيت بذور الجزر العطري

بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، يتم استخدام زيت بذور الجزر الأساسي في جميع التركيبات الرئيسية لمنتجات العناية بالبشرة.

يشتهر بعامل الحماية من الشمس، أو المعروف باسم SPF. إنه خيار رائع عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة لأنه يساعد البشرة على تجديد شبابها ويمنع انهيار خلايا الجلد الصحية.

زيت كلاري سيج العطري

يعتبر زيت Clary Sage الأساسي مضادًا طبيعيًا للاكتئاب وهو أيضًا رائع للبشرة. فهو يساعد على مكافحة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق ضررًا كبيرًا بالبشرة الصحية وتسريع عملية شيخوخة الجلد. كما أن لديها خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي والأضرار اللاحقة.