قتلى وجرحى في عمليتي إطلاق نار منفصلتين يوم رأس السنة بـ" لوس أنجلوس"

أعلنت الشرطة الأمريكية أن امرأة قُتلت وأصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار في مقاطعة لوس أنجلوس بعد وقت قصير من حلول العام الجديد.

أفادت قناة "كيه إيه بي سي - تي في" أن ضباط قسم شرطة هوثورن استجابوا لبلاغ إطلاق نار حوالي الساعة 12:30 صباح الاثنين.

قالت شرطة هوثورن إن رجلا أصيب بطلقات نارية تم نقله إلى المستشفى من مكان الحادث بالقرب من مركز تسوق في شارع كرينشو وشارع روسكرانس، حسبما ذكرت "كيه إيه بي سي".

قالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن أربعة ضحايا آخرين وصلوا إلى مستشفيات المنطقة بوسائل أخرى.

أعلن في وقت لاحق وفاة انثى بالغة. ذكرت "كيه إيه بي سي" أن أحد المصابين الآخرين تم إدراجه في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.

لم يتم اعتقال أي شخص على الفور في إطلاق النار الذي يحقق فيه مكتب المأمور.

هوثورن هي جزء من منطقة العاصمة لوس أنجلوس في جنوب غرب مقاطعة لوس أنجلوس.

قالت السلطات إنها تحقق أيضًا في حادث إطلاق نار منفصل في وقت مبكر من أمس الاثنين في مبنى تجاري بوسط مدينة لوس أنجلوس أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة خطيرة.

قالت ضابطة الشرطة ساندرا أوليفاراس لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه لم يتضح على الفور السبب الذي أدى إلى إطلاق النار ولم تتوفر على الفور أي معلومات إضافية عن الحادث.