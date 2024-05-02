افتتاح معرض "عقد من السفر" للفنان ياسر علاء بمركز كرمة بن هانئ (صور)

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان ياسر علاء مبارك تحت عنوان (عقد من السفر) ، وذلك مساء أمس الأربعاء، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف احمد شوقى.

يقام معرض "عقد من السفر" برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ومن المقرر ان يستمر حتى 11 مايو 2024.

ياسر علاء مبارك هو مصور فوتوغرافي من الإسكندرية، عمل لدى إحدى الوكالات الإعلامية الأمريكية ومحاضر في كلية دلهي للفوتوغرافيا فى الهند، وفاز بجوائز عالمية في التصوير في أكثر من مسابقة دولية في السويد والصين وألبانيا وإنجلترا وأمريكا.

وكان المصور المصري ياسر علاء مبارك، قد فاز بالجائزة الذهبية في التصوير المعماري في مسابقة باريس للفوتوغرافيا في فرنسا، والصورة صورها في متحف حيدر علييف الثقافي في باكو بأذربيجان.

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