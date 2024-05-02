"الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "بنت مصرية" لـ نادية قنديل بمتحف أحمد شوقى.. صور

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة نادية قنديل تحت عنوان (بنت مصرية) وذلك مساء الاربعاء الموافق 1 مايو 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي.

ويأتى معرض "بنت مصرية" تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويستمر المعرض حتى 11 مايو 2024، يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.

وعن معرضها، قالت الفنانة نادية قنديل: “البنت المصرية بعينيها وكحلها وملامحها وألوانها من على على جدران الأقصر، وتماثيلها ومعابدها، الريف ونيله وشمسه ونخله وقمحه، من كل شارع وحارة فيكِ يا مصر هي.. هي ماتغيرتش لون نيلك وأرضك”.

ونادية قنديل، هى فنانة مصرية حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة قسم ديكور، وأقامت 5 معارض فردية و9 معارض جماعية وحصلت على العديد من الشهادات التقدير والجوائز أهمها من رئيس المجلس الأعلى للفنون والثقافة وشهادات عالمية من اليونيسكو ورومانيا وأمريكا.

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