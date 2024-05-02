نيللي أبرز الحاضرين في حفل توقيع ديوان أنسنة الرؤية.. شاهد

كُرمت الفنانة الكبيرة نيلي أمس خلال حفل تدشين ديوان أنسنة الرؤية للشاعر السعودي ابراهيم الجرفاني.

وأعربت الفنان نيلي عن سعادتها بهذا التكريم الذي يذهب ريعه إلى أعمال الخير، وقد شهد تكريمها احتفاءا كبيرا من الحضور الذين سعدوا بتواجدها، معبيرين عن سعادتهم برؤيتها وهي لا تزال تحتفظ بخفة ظلها التي تعود عليها المشاهد المصري والعربي.

وشهد الحفل حضور لمجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم الفنانة نيلي والفنان فاروق فلوكس والفنان سيف عبد الرحمن والفنان احمد عبد العزيز وأحمد شاكر عبد اللطيف، والفنانة ليلى عز العرب والفنان عمرو فهمي والسفير اشرف عقل.

