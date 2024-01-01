«متركنش عربيتك هنا تانى».. سائق نقل يدهس جاره بسيارته في الخانكة

«متركنش عربيتك هنا تانى»، جملة كانت سببًا فى إنهاء حياة صاحب شركة أسمدة على يد سائق بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، حيث اعتاد الأخير ركن سيارته النقل بقطعة أرض ملك الأول.

قرر المجنى عليه لفت نظر المتهم أكثر من مرة بعدم ركن سيارته مرة أخرى داخل قطعة الأرض الخاصة به إلا أن المتهم تجاهل تحذيرات المجنى عليه.

ويوم الواقعة خرج المجنى عليه من منزله، فتفاجأ بالمتهم يركن سيارته النقل داخل قطعة أرضه، فتوجه نحوه ووبخه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وحينما شعر المتهم بالإهانة، استقل سيارته وتوجه مُسرعًا نحو المجنى عليه ودهسه أسفل عجلات سيارته.

بداية الواقعة كما دونتها سجلات الأجهزة الأمنية، كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يُفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول صاحب شركة أسمدة مُصابًا بكسور متفرقة بالجسد وتوفى مُتاثرًا بإصابته، في مشاجرة مع جاره.

توصلت التحريات إلى حدوث مشادة بين المجنى عليه «صاحب شركة أسمدة»، وجاره «سائق»، بسبب إيقاف الثاني سيارته النقل فى قطعة أرض فضاء ملك الأول، ورفض الضحية ذلك، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، استقل على إثرها المتهم سيارته واصطدم عمدًا بالمجني عليه، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الاجراءات، ألقت قوة من مباحث مركز الخانكة القبض على المتهم، مع ضبط السيارة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الجريمة، وتبين عدم حمله ترخيص قيادة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.