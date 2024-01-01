تعالوا أنا قتلت «ندى».. عاطل يُنهى حياة زوجته طعنًا بسبب خلافات أسرية فى الدقهلية

سجلت محافظة الدقهلية جريمة نكراء قبل ساعات من نهاية عام 2023 واستقبال عام 2024، راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها الذي أنهي حياتها دون شفقة أو رحمة طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة حدثت بينهما داخل مسكن الزوجية بقرية بانوب التابعة لمركز نبروة.

منذ بداية الزيجة حاولت «ندى. ش. ع» التي أتمت عامها التاسع والعشرين قبل بضعة أشهر قليلة، احتواء الأزمات المتكررة بينها وبين زوجها «أحمد. ا. م» صاحب الـ38 سنة، ولكن دون جدوى، فالخلافات ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وتضاعفت المشادات بينهما حتى تحول الأمر بينهما إلى مشاجرة أخرجت فيها الزوجة كل ما بداخلها من ضغوطات دفعت الزوج إلى خروجه عن شعوره والدخول إلى المطبخ مُستلًا سكينًا غرزها في جسد زوجته ليرديها قتيلة وسط بركة من الدماء.

وتحول المنزل الذي كان شاهدا على المشاحنات بين الزوجين، إلى مسرح جريمة مكتملة الأركان بداخلها قاتل وقتيلة، خرج الشيطان من رأس الزوج القاتل وجلس تتساقط من يده وسكينته دماء رفيقة دربه، واتكأ إلي الوراء واضعا رأسه علي الكرسي مغلقا عيناه يتذكر قبل بضعة أعوام، عندما تقابل مع زوجته للمرة الأولى وأعجب بها وتقدم لخطبتها حالما بإكمال الحياة سويًا.

وبعدما عادت به الحياة مرة أخرى بدأ في البكاء الشديد، وأمسك هاتفه المحمول واتصل بأسرة زوجته قائلا: «تعالوا.. أنا قتلت ندى.. قولتلها كفاية مشاكل.. أدي أخرتها قتلتها»، صراخ وعويل الأسرة في الهاتف لم يكن أعلي من دقات قلب الزوج الذي أغلق هاتفه وخرج متوجها إلي مركز الشرطة ليُسلم نفسه إلي ضباط المباحث.

بخطوات يتخللها الخوف والندم والحسرة، دخل المتهم إلي ديوان مركز شرطة نبروة بمديرية أمن الدقهلية، قاصدًا مكتب رئيس المباحث، قابله أمين شرطة وسأله عن مطلبه وحاجته، ليفاجئه قائلًا: «عاوز أقابل الباشا رئيس المباحث.. أنا قتلت مراتي وجاي أسلم نفسي»، لم يصدق الأمين ما سمعه ولكنه دخل إلي مكتب رئيس المباحث، وقال له: «فيه واحد برا بيقول إنه قتل مراته».

وفور دخوله وسؤاله: «فيه إيه يا ابني؟»، أجاب المتهم: «أنا اسمي محمد.. عندي 38 سنة.. وجاي أبلغ أني قتلت مراتي»، وسط ذهول الحاضرين بالمكتب ولكن علي الفور تحركت قوة أمنية مصطحبه المتهم إلي منزله للتأكد من بلاغه.

لحظات ووصلت سيارة الشرطة برفقتها المتهم وسط تجمع الجيران وأهالي القرية وسؤال واحد يظهر في أعينهم: «هو فيه إيه؟»، الإجابة كانت سريعة، ففور دخول الشقة والعثور على جثة المجني عليه «ندى»، علمت القرية أنهم بجريمة قتل الزوج لزوجته، ليضرب كل واحد كفًا على كف، ويتساءل: «ليه كده؟ دي كانت ست كويسة، الله يرحمها، حسبنا الله ونعم الوكيل».

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا على محيط موقع الجريمة، رافضين دخول أو خروج أحد، وحضر فريق من النيابة العامة بالدقهلية إلي مسرح الجريمة لمناظرة الجثة، يرافقهم خبراء الأدلة الجنائية وجرى تحرير محضر بالواقعة بمعرفة رجال المباحث برقم 13407 لسنة 2023.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة والتي واجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بصحتها وارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وعليه اتخذت النيابة عدة قرارات أبرزها انتداب طبيبًا شرعيًا لتشريح جثة المجني عليها «ندى ش ع» صاحبة الـ29 سنة، وإعداد تقرير وافى عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد واصطحب فريقًا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الجريمة.