فرقة «كردان» تحيى حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوى فى 10 يناير الجارى

الإثنين 01/يناير/2024 - 09:38 م







تحيي فرقة "كردان" للموسيقى والطرب حفلًا فنيًا في ساقية الصاوي يوم ١٠ يناير الجاري، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد حيث تقدم باقة من أشهر الأغاني التراثية.

وقالت ساقية الصاوي، إنها "تستعد لاستقبال فرقة كردان للموسيقى والطرب بقيادة المايسترو علي المنسي على مسرح قاعة النهر مساء يوم الأربعاء ١٠ يناير".

وتقدم فرقة "كردان" أشكالا مختلفة من الموسيقى خاصة الشرقية، إلى جانب مجموعة مختارة من أغاني الزمن الجميل لعمالقة الطرب كوكب الشرق أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش ومحمد فوزي، بالإضافة لأغاني جيل الشباب في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وتشدو الفرقة بباقة من أغاني الطرب الأصيل منها: "قارئة الفنجان"، "تمر حنة"، "إفرح يا قلبى"، "حبك جننا"، "أنساك"، "إن راح منك يا عين"، "حلوين من يومنا والله"، " هوا يا هوا، " إن كنت ناسي"، "من حبى فيك يا جارى"، "رمش عينه"، "على حسب وداد"، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية.

يشار إلى أن فرقة "كردان" هى فرقة موسيقية غنائية تضم مجموعة من المطربين والمطربات، أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام ٢٠١٧، وتخصصت في تقديم كل أشكال الموسيقى وبالأخص الموسيقى العربية، بجانب تقديمها للأغاني التراثية المصرية وأغاني الزمن الجميل.

