بعد تعرضه لوعكة صحية.. دخول والد الفنان مصطفى شعبان إلى العناية المركزة

تعرض والد الفنان مصطفى شعبان، منذ قليل، لوعكة صحية مفاجئة ودخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وبجانبه، يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسل "المعلم" المقرر عرضه في موسم رمضان "2024" مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم ، سيد رجب وآخرين ومن إخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل "المعلم" في إطار شعبي اجتماعي، حول تاجر سمك يدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها وتتوالى أحداث العمل في هذا السياق.

والجدير بالذكر أن قدم الفنان مصطفى شعبان رمضان الماضي مسلسل "بابا المجال" وحقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم رياض الخولي، سوسن بدر، سهر الصايغ وآخرين.