"تعليم القاهرة" تكشف التعليمات الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية

كشف أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن التعليمات، والإجراءات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية “دور أول”، المقرر انطلاقها الخميس 16 مايو.

وأكد “موسى”، أن التجمع فى المطبعة السرية فجر اليوم نفسه، مطالبا مراعاة التصحيح بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة .

كما طالب بتصحيح مادة الرياضيات بعد انتهاء الفرع الثانى (الجبر + الهندسة )

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجربيات، ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية، ود. خالد عبده مدير عام التعليم الفني، أحمد المغربى مدير إدارة الشئون القانونية، وداليا عباس مدير إدارة شئون الطلبة، ليلى عبد اللطيف مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وهانم عبد السلام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية.