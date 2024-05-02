ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تكشف التعليمات الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن التعليمات، والإجراءات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية “دور أول”،  المقرر انطلاقها الخميس 16 مايو.

وأكد “موسى”، أن التجمع فى المطبعة السرية فجر اليوم نفسه، مطالبا مراعاة التصحيح بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة .

كما طالب بتصحيح مادة الرياضيات بعد انتهاء الفرع الثانى (الجبر + الهندسة )

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجربيات، ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية، ود. خالد عبده مدير عام التعليم الفني،  أحمد المغربى مدير إدارة الشئون القانونية، وداليا عباس مدير إدارة شئون الطلبة،  ليلى عبد اللطيف مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء،  وهانم عبد السلام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام،  ومديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية. 

التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني المطبعة السرية امتحانات الفصل الدراسى شهادة الإعدادية التعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني