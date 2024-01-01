وزير التنمية المحلية يشارك في 1745 اجتماعا بمجلس النواب

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة خلال عام 2023، حيث إنه في إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صدر القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، وحضور الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.



وأكد وزير التنمية المحلية أن لجنة الوزارة شاركت في أعمال (22) لجنة من إجمالي 25 لجنة في مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضي بإجمالي (1745) اجتماعا، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطاً، وتعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة، حيث شاركت لجنة متابعة الاعمال الخاصة بالوزارة - لجنة الادارة المحلية فى حضور عدد 140 إجتماع منهم (130) اجتماع على مدار دور الانعقاد السابق بالإضافة إلى عدد (5) اجتماعات منذ بدء دور الإنعقاد الحالي والمشاركة في مناقشة عدد (339) طلب إحاطة فى لجنة الإدارة المحلية.



كما أوضح اللواء هشام آمنة، أن اللجنة شاركت أيضاً فى (2) لجنة فرعية فى لجنة الإدارة المحلية لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية، وقامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الادارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية لعدد (5) محافظات، كما قامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التى وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الادارة المحلية للمحافظات ، كما شاركت لجنة الوزارة فى التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور اجتماعات اللجنة التى عقدتها لقياس الأثر التطبيقي لـ(5) قوانين.



وقال وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة والتي تضم خبرات كبيرة و تقوم بتحركات واعية في جميع ملفات العمل، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة ونحن معاً على الأرض نعمل من أجل المواطن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.